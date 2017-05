Migrações

Mais de 480 migrantes foram resgatados, na sexta-feira, no Mediterrâneo numa operação de salvamento em que foram recuperados sete corpos, informou, este sábado, a Guarda Costeira italiana em comunicado.

A Guarda Costeira italiana coordenou o resgaste, a partir da central de operações em Roma, que envolveu quatro operações distintas no Mediterrâneo central, rota marítima entre o norte da Líbia e as costas italianas, nas quais foram salvos 484 migrantes que viajavam a bordo de embarcações pneumáticas.

Desde o início do ano e até sexta-feira, dia 12, chegaram às costas italianas, após serem resgatados no Mediterrâneo, 45.118 migrantes, isto é, mais 44,34% do que os 31.258 registados no mesmo período do ano passado, de acordo com dados do Ministério do Interior de Itália.