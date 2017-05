Actualidade

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, afirmou hoje, em Pequim, que a ascensão da China demonstra que já estamos num novo mundo multipolar, mas que este "não garante a paz nem a prosperidade" globais.

Nesse novo mundo, com mais de uma potência hegemónica, "a China é mais necessária do que nunca", sublinhou o diplomata português na abertura do Fórum Internacional de Cooperação das Novas Rotas da Seda, que decorre em Pequim hoje e segunda-feira, com a participação de líderes de três dezenas de países.

Esta iniciativa "tem um potencial imenso, pelo amplitude da sua geografia e as suas ambições", observou Guterres.