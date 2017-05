Actualidade

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, advertiu hoje para a existência de uma crise do tradicional modelo de crescimento e do Estado social, e para o aumento do protecionismo em detrimento do antigo modelo de globalização.

"Muitos países estão a ser testemunhas de uma crise do Estado social, o qual é incapaz de assegurar a sua própria sustentabilidade", afirmou Putin, durante o seu discurso, na abertura do Fórum de Cooperação Internacional das Novas Rotas da Seda, que decorre em Pequim.

"O desequilíbrio do desenvolvimento económico e social, assim como a crise do antigo modelo de globalização resultaram em consequências negativas para as relações entre os Estados assim como para a segurança, pobreza e cuidados sociais", sublinhou.