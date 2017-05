Actualidade

O primeiro-ministro grego, Alexis Tsipras, afirmou hoje, em Pequim, que o país "está a voltar ao caminho correto após muitos anos de crise", durante o fórum sobre a Nova Rota da Seda, abraçando a iniciativa impulsionada pela China.

Alexis Tsipras assinalou que a Grécia está a gerar oportunidades de investimento nas quais o projeto de infraestruturas que a China lidera pode figurar como um bom complemento.

"A Grécia acrescentará valor à iniciativa", afirmou, no fórum "Uma Faixa, Uma Rota" - "versão simplificada de "Faixa Económica da Rota da Seda e da Rota Marítima da Seda para o Século XXI" --, que conta com líderes de 29 países, no qual Portugal se faz representar pelo secretário de Estado da Internacionalização, Jorge Costa Oliveira.