Actualidade

Emmamuel Macron tomou hoje posse do cargo de Presidente da República de França, tornando-se, com 39 anos, o mais jovem chefe de Estado do país.

No seu primeiro discurso como Presidente francês, Emmanuel Macron destacou que "os franceses elegeram a esperança e o espírito de conquista".

"O mundo e a Europa necessitam hoje, mais do que nunca, de uma França forte e segura do seu destino", que traga a voz da liberdade, que saiba inventar o futuro, afirmou.