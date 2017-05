Actualidade

"Luz Obscura", novo documentário de Susana Sousa Dias, feito a partir dos arquivos da PIDE, foi distinguido com a Menção Especial do Júri da Competição Internacional de Longas-Metragens da DocumentaMadrid, festival de cinema documental da capital espanhola.

No filme de Susana Sousa Dias o júri destacou "o uso de uma proposta estética e narrativa própria com um desenho sonoro muito cuidado", promovendo "uma reflexão que transcende e convida a atingir o 'poço escuro' da memória", de acordo com a decisão anunciada na noite de sábado, em Madrid.

Na competição internacional de curtas-metragens, foi igualmente atribuída uma Menção Especial do Júri ao documentário "A gis", do realizador brasileiro Thiago Carvalhaes, sobre Gisberta Júnior, a mulher transexual assassinada na cidade do Porto, em 2006.