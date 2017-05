Actualidade

Milhões de crianças na Índia vão ser vacinadas contra a pneumonia, a doença infecciosa que mais mortes provoca entre os menores de cinco anos, informou hoje a GAVI, a Aliança para a Vacinação, criada pela fundação de Bill Gates.

A organização internacional, criada no ano 2000 pela Fundação Gates, do fundador da Microsoft, Bill Gates, e da sua mulher, Melinda Gates, e formalmente apresentada no decorrer do Fórum Económico Mundial, em Davos, na Suiça, apresenta-se como uma aliança entre o setor público e privado para facilitar o acesso à vacinação às crianças dos países mais pobres.

A entidade ajudou o Governo da Índia a introduzir a vacina no seu Programa Universal de Vacinação, e espera-se que reduza o número de mortes por pneumonia nesta faixa etária, que atinge os 200 mil por ano, refere a EFE.