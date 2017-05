Actualidade

O Sheffield Wednesday, treinado pelo português Carlos Carvalhal, empatou hoje 0-0 na visita ao Huddersfield, em jogo da primeira mão dos 'play-offs' de subida à Liga inglesa de futebol.

No terreno do quinto classificado na fase regular do segundo escalão do futebol inglês, perante mais de 20 mil espetadores, a formação comandada por Carvalhal, sem Marco Matias e José Semedo, não foi além de um 'nulo'.

A segunda mão da eliminatória está marcada para quarta-feira, um dia depois de Reading e Fulham, que também empataram na primeira mão (1-1), decidirem o primeiro finalista, que terá oportunidade para se juntar aos já promovidos Newcastle e Brighton.