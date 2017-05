Actualidade

Uma equipa de alunos do ensino secundário ganhou uma medalha de prata nas Olimpíadas da Ciência da União Europeia, que terminaram hoje, em Copenhaga, na Dinamarca, revelou o Ministério da Educação (ME) em comunicado, felicitando os vencedores.

A EUSO 2017 (sigla em inglês) foi a 15.ª edição das olimpíadas da ciência e contou com a participação de duas equipas portuguesas.

A equipa vencedora é constituída pelos alunos Diogo Miguel Ferreira Rodrigues (E.S. c/ 3.º ciclo do Castêlo da Maia), João Miguel Seixas e Sousa (Colégio Pedro Arrupe - Sacavém) e Marco António Ribeiro (Externato Delfim Ferreira, Riba D`Ave - Vila Nova de Famalicão), que "alcançaram um lugar de topo nesta competição", referiu o ME.