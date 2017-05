Actualidade

Um homem foi esta madrugada ferido com gravidade com arma branca no recinto da Queima das Fitas, no Porto, tendo sido transportado para o Hospital Santo António onde se encontra nos cuidados intensivos, disseram fonte do hospital e PSP.

De acordo com o INEM, que procedeu ao transporte, o alerta foi dado pelas 05:41 para uma vítima, um homem de cerca de 30 anos, "que tinha uma hemorragia abundante na face e estava inconsciente".

Segundo a PSP do Porto, o caso tramitou pela divisão de investigação criminal da polícia, tendo sido entregue à Polícia Judiciária.