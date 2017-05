Actualidade

O festival internacional Azores Fringe, que nasceu no Pico, Açores, "incentivando a partilha de talentos e ideias", reúne este ano 300 artistas nas nove ilhas, de 26 de maio a 30 de junho, anunciou hoje a organização.

"O festival dos festivais de artes como está sendo referido nas redes sociais, Azores Fringe faz parte da rede World Fringe, que engloba mais de 250 festivais, nos quatro cantos do mundo. O festival tem várias secções, programas ou até mesmo festivais dentro do próprio programa Fringe", sublinhou Terry Costa, fundador do evento e diretor da associação MiratecArts, numa nota de imprensa, acrescentando que "40 artistas, de 12 países e de várias regiões" do continente e ilhas, "fazem da vila da Madalena a sua casa para o programa artistas em ação".

Segundo Terry Costa, "o Fringe é programado pelos artistas e a associação incentiva a partilha e encontro de talentos e ideias semelhantes para que possam ser criadas sinergias com artistas das várias ilhas e até entre portugueses e estrangeiros, que investem" para se deslocarem ao festival.