Open de Portugal

O golfista inglês Matt Wallace venceu hoje a 55.ª edição do Open de Portugal, ao concluir a quarta volta com 271 pancadas (21 abaixo do Par do campo), tendo Filipe Lima sido o melhor português, na 22.ª posição.

Wallace dominou a prova portuguesa desde o início, tendo hoje efetuado uma volta em 69 pancadas, quatro abaixo do Par do campo, terminando a prova com três pancadas de vantagem para o norte-americano Julian Suri, autor de uma espetacular última volta, que concluiu com 65 pancadas, oito abaixo do Par.

Filipe Lima terminou o dia na 22.ª posição, com um total de 74 pancadas na volta, uma acima, tendo efetuado cinco 'birdies' (uma abaixo do Par do buraco), quatro 'bogeys' (uma acima) e um duplo-'bogey'.