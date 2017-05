Actualidade

O Real Massamá assegurou hoje a subida à II Liga portuguesa de futebol, pela primeira vez, ao vencer a zona sul do Campeonato de Portugal, relegando o Praiense para o 'play-off' de promoção.

A formação do concelho de Sintra venceu por 2-1 na receção ao Sacavenense e garantiu o primeiro lugar, ao somar 25 pontos, beneficiando da derrota do Praiense, por 3-1, no terreno do Farense, que ainda aspirava ao segundo lugar.

O Fátima, que ainda tinha hipóteses de regressar à II Liga, não foi além de um empate 1-1 na receção ao Louletano, terminando a competição no terceiro lugar, com 23 pontos, menos dois do que a formação açoriana de Praia da Vitória, na ilha Terceira.