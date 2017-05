Actualidade

O Vizela desceu hoje ao Campeonato de Portugal, ao empatar em casa com o Freamunde (1-1), na 43.ª e penúltima jornada da II Liga portuguesa de futebol, enquanto o Famalicão já não pode descer diretamente.

Com 43 pontos, a três do Leixões - na zona de 'play-off' de manutenção - e a dois do Fafe - primeira equipa em zona de descida --, com quem tem desvantagem no confronto direto, o Vizela é a terceira equipa a descer ao terceiro escalão, juntando-se a Freamunde e Olhanense.

O Famalicão, 17.º e primeira equipa na zona de 'play-off' de manutenção, venceu o Académico de Viseu e sabe que já não desce diretamente, podendo ainda 'salvar-se', uma vez que está a dois pontos do Cova da Piedade e a um dos viseenses.