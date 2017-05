Actualidade

O currículo timorense impede o domínio do português no final do ensino básico, evidenciando-se uma "baixa proficiência em língua portuguesa e pouco rigor" no domínio do tétum em todos os níveis, segundo uma avaliação ao setor educativo.

A avaliação, conduzida por técnicos do Ministério da Educação e a que a Lusa teve acesso, considera que a "lógica da progressão linguística do tétum ao português" prevista no currículo do 1.º e 2.º ciclos "gera problemas acrescidos de aprendizagem nos níveis seguintes".

"O estudo da língua portuguesa foi fortemente penalizado com a redução drástica do tempo de aprendizagem do português em todo o 1.º ciclo", considera o relatório.