Actualidade

Os presidentes dos Estados Unidos e de França vão ter um "longo pequeno-almoço" a 25 de maio, em Bruxelas, para "comparar opiniões", disse, no domingo à noite, um responsável da Casa Branca.

O mesmo responsável afirmou que o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o chefe de Estado francês, Emmanuel Macron, tiveram uma conversa telefónica cordial.

"Trump ficou muito impressionado com Macron. Foi claramente uma bela vitória eleitoral" e mesmo que os dois não partilhem as mesmas ideias políticas, são ambos "'outsiders' que transcendem as barreiras políticas tradicionais", indicou a mesma fonte, que pediu o anonimato, citada pela agência noticiosa France Presse (AFP).