Ciberataque

O Japão juntou-se às vítimas do ciberataque que atingiu 150 países, com dois mil computadores afetados em 600 localizações do país, incluindo as empresas Nissan e Hitachi.

A Nissan Motor confirmou que algumas das unidades foram atingidas, mas não se registou um impacto significativo no negócio.

O porta-voz da Hitachi, Yuko Tainiuchi, disse que o serviço de correio eletrónico funcionou de forma mais lenta, com algumas mensagens a não serem entregues e ficheiros que não puderam ser abertos.