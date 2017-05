Actualidade

As autoridades malaias anunciaram a apreensão de 330 tartarugas exóticas de Madagáscar, no valor total de 1,2 milhões de ringgit (253 mil euros), o mais recente caso de contrabando de animais selvagens e partes de animais no país.

O vice-diretor da Alfândega, Abdull Wahid Sulong, disse hoje que 325 tartarugas estreladas indianas e cinco tartarugas 'ploughshare' (Astrochelys yniphora) foram colocadas em cinco caixas, com etiquetas a indicar que transportavam pedras.

O responsável informou que as tartarugas vivas, que normalmente são mantidas como animais de estimação, chegaram pela Etihad Airways do aeroporto Antanaviro, em Madagáscar, no domingo.