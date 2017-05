Actualidade

A falta de chuva e as temperaturas elevadas em abril fizeram aumentar o índice de seca em Portugal continental, mas ainda sem impacto muito relevante na agricultura, disse a meteorologista Vanda Pires.

No boletim climatológico de abril, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) indicava que 96% do território de Portugal continental em situação de seca fraca a moderada, o que representa um aumento de 20% em relação a março.

Contactada pela agência Lusa a propósito do índice de seca, Vanda Pires, meteorologista da divisão de clima e alterações climáticas do IPMA, explicou que a ausência de precipitação e as temperaturas máximas muito elevadas agravaram muito a seca moderada no país.