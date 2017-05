Actualidade

A Corticeira Amorim teve lucros de 17,2 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano, mais 23,7% do que no mesmo período de 2016, divulgou hoje a empresa.

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Corticeira Amorim indica que o resultado alcançado se deve a um "crescimento assinalável das vendas, que ascenderam a 171,7 milhões de euros, o que corresponde a um aumento de 9,6% face a igual período do ano anterior", o que atribui ao facto de em Portugal ter havido mais dois dias de trabalho entre janeiro e março do que o primeiro trimestre de 2016.

O grupo de Mozelos, Santa Maria da Feira, referiu que em todas as unidades de negócio houve crescimentos de vendas, reflexo do aumento das quantidades vendidas a que se somou um efeito cambial positivo.