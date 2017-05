Desporto

O Azores Trail Run, prova de corrida em trilhos a disputar a 26 e 27 de maio, no Pico e no Faial, conta com 700 inscritos e esgotou hotelaria e voos, afirmou à Lusa o diretor da prova.

"Enchemos a hotelaria toda, é muito difícil haver um quarto neste momento no Faial para as datas da prova. O mesmo se passa com os voos, se há 15 dias se tentasse marcar uma viagem custava 700 euros, neste momento não custa nada porque não há", explicou Mário Leal.

O diretor do Azores Trail Run defendeu mesmo a "marcação de voos extras" na programação anual da SATA, companhia aérea que assegura as ligações entre as ilhas dos Açores, porque "há pessoas a tentar chegar à ilha [do Faial] por todas as vias", como é "o caso de uma brasileira que vem de avião até São Jorge e depois de barco até ao Faial", para assegurar presença na prova.