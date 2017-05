Actualidade

Os depósitos em moeda nacional e estrangeira dos bancos comerciais angolanos no banco central desceram em março praticamente 10 por cento, após dois meses de subidas, fixando-se em mais de 1,010 biliões de kwanzas (5.590 milhões de euros).

Segundo dados preliminares do Banco Nacional de Angola (BNA) sobre o panorama monetário angolano, compilados pela agência Lusa, estas reservas tinham descido no final de 2016 para 989 mil milhões de kwanzas (5.476 milhões de euros), com quedas mensais que se repetiam desde agosto.

Subiram em janeiro e fevereiro, até aos 1,115 biliões de kwanzas (6.170 milhões de euros), voltando em março às quebras, de acordo com os mesmos dados preliminares do banco central angolano em mais de 105 mil milhões de kwanzas (580 milhões de euros).