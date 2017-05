Actualidade

O líder da CGTP, Arménio Carlos, é testemunha num caso que começa a ser julgado dia 23, em que dois ex-trabalhadores dos estaleiros de Viana do Castelo são acusados de difamar um sindicalista daquela central sindical na rede social Facebook.

Arménios Carlos foi arrolado como testemunha dos dois arguidos no processo que tem como assistente o sindicalista que mediou as negociações para a subconcessão dos Estaleiros Navais de Viana do Castelo (ENVC) com o anterior Governo do PSD/CDS.

Os comentários, que o Ministério Público (MP) detalha e considera "insultuosos e difamatórios", foram inseridos naquela rede social em abril de 2016, na sequência da demissão do então coordenador da União de Sindicatos de Viana do Castelo (USVC), Branco Viana, após seu "afastamento" do Conselho Nacional da CGTP.