Cultura

O artista Manuel Cargaleiro é conhecido por obras como os painéis de azulejos de uma estação do metro em Paris, mas menos conhecidas são as histórias com emigrantes que lhe batiam à porta nos anos de 1960 e 1970.

O pintor e ceramista português, de 90 anos, vai ter obras em exposição, a partir de quarta-feira, até ao final do mês, na Hélène Bailly Gallery, no âmbito da "Lusoscopia", um evento que promove nove exposições simultâneas de artistas portugueses em Paris, em maio.

Manuel Cargaleiro, que vive em Paris desde 1957, recebeu a agência Lusa no seu ateliê repleto de telas e centenas de desenhos e guaches, e aceitou contar algumas histórias dos tempos em que muitos emigrantes portugueses lhe batiam à porta, nos anos 60 e 70, à procura de ajuda, depois de uma longa viagem "a salto" para França.