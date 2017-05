casino Estoril

É uma das vozes mais aclamadas da história da música brasileira e vai estar no Casino Estoril.

Eleito pela Revista Rolling Stone como um dos melhores músicos brasileiros de sempre, Caetano Veloso marcou várias gerações, não só pela sua voz única, como também - e sobretudo - pelas letras e músicas maravilhosas que compôs ao longo de mais de 50 anos de carreira.

O emblemático cantor de MPB (música popular brasileira) está de volta a Portugal amanhã e quarta-feira para dois concertos em formato voz e violão, no Casino Estoril.

O mestre da subtileza em palco e dono de um brilho que enaltece cada nota do seu violão, Caetano Veloso vai convidar para estes concertos Teresa Cristina, a voz que prendeu a alma brasileira e que se funde em pleno, com o espetáculo do cantor. A artista vai fazer a primeira parte dos concertos, interpretando o seu álbum Cartola.

Fica a promessa de dois espetáculos totalmente inesquecíveis, não só pelas saudades que já se fazem sentir de Caetano Veloso em Portugal, como também pelas memórias guardadas de cada canção e de ouvir, ao vivo, os seus grandes sucessos, que fazem parte da história da música brasileira.

Local: Casino Estoril

Horário: 16 e 17 de maio, às 21h30 (portas abrem às 20h30)

Preço: €80 a €150