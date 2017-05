Cultura

O cineasta Woody Allen vai atuar no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, no dia 04 de julho com a New Orleans Jazz Band, anunciou hoje a promotora do concerto.

Em comunicado, a Sons em Trânsito revelou que os bilhetes para o espetáculo que marca o regresso aos palcos nacionais do realizador já estão à venda, com preços entre os 25 euros (na galeria de pé) e os 120 euros (nas cadeiras de orquestra).

No concerto, Woody Allen vai estar no clarinete, com Eddy Davis no banjo, Conal Fowkes no piano, Simon Wettenhall no trompete, Jerry Zigmont no trombone, John Gill na bateria e Greg Cohen no baixo.