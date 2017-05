Eurovisão

A Comissão Europeia felicitou hoje o cantor Salvador Sobral pela sua vitória no Festival Eurovisão da Canção, lembrando a sua experiência no programa Erasmus, de intercâmbio de estudantes.

"Queria felicitar Salvador Sobral, vencedor da Eurovisão 2017, não apenas porque deu pela primeira vez a vitória a Portugal, mas também porque foi um estudante Erasmus", disse hoje o porta-voz da Comissão Europeia, Margaritis Schinas.

"Não há melhor maneira de celebrar os 30 anos do programa Erasmus do que constatar, com orgulho, que um de nós venceu a Eurovisão", adiantou, dando, em português, os parabéns ao cantor.