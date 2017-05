Ciberataque

A Comissão Europeia indicou hoje que nenhuma instituição da União Europeia foi afetada pelo ciberataque da passada sexta-feira, mas garantiu que está a acompanhar "de muito perto" a situação, sublinhando a crescente ameaça que este género de ataques representa.

"A Comissão e o nosso comissário com a pasta da Segurança, Julian King, acompanharam de muito perto a situação desde sexta-feira à noite, quando uma série de organizações e empresas por todo o mundo foram atingidas por ciberataques. A Comissão não tem registo de que qualquer das instituições ou agências da UE tenha sido afetada por este ataque", afirmou hoje em Bruxelas o porta-voz do executivo comunitário, Margaritis Schinas.

O porta-voz sublinhou que "o uso de ciberataques com fins criminosos é uma ameaça crescente que exige uma resposta coordenada e global por parte da UE e seus Estados-membros", pelo que todas as partes interessadas, "públicas ou privadas, devem assumir as suas responsabilidades muito a sério".