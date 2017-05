Papa

As autoridades fiscalizaram 146.893 pessoas e fizeram 63 detenções, no âmbito da visita do papa Francisco a Portugal, tendo a secretária-geral de Segurança Interna destacado o "clima de serenidade" da operação de segurança.

O balanço da Operação Fátima 2017 foi hoje feito pela Secretária-geral do Sistema de Segurança Interna, Helena Fazenda, que realçou a "forma tranquila e serena como decorreu a operação" e os "baixos níveis de criminalidade e sinistralidade".

No âmbito da reposição do controlo nas fronteiras terreste, marítima e aérea, as autoridades controlaram 263.531 pessoas, tendo recusado a entrada em Portugal a 126.