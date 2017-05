Actualidade

O primeiro-ministro António Costa defendeu hoje que o crescimento de 2,8% registado no primeiro trimestre do ano mostra que "a confiança dos portugueses não era infundada" e que a combinação de políticas "está adequada".

Antes de iniciar uma visita a uma empresa hortofrutícola em Odemira, Beja, António Costa recordou que as previsões do governo eram "mais conservadoras" do que os dados hoje divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (2,8%).

"Isto demonstra bem que temos tido uma combinação equilibrada de políticas que nos permitiu ter o menor défice e também o maior crescimento dos últimos anos", acentuou.