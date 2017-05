Música

O músico Salvador Sobral tem vários concertos marcados pelo país nos próximos meses e estão quase todos esgotados.

Por causa da participação e da vitória no Festival Eurovisão da Canção, no passado sábado, as vendas de bilhetes para os concertos do músico dispararam nos últimos dias e muitos espetáculos estão esgotados ou quase sem disponibilidade de bilhetes.

Segundo a agenda já anunciada, o primeiro concerto de Salvador Sobral depois da vitória no festival acontece no sábado, no Marco de Canavezes, no âmbito do Festival Confluências, com entrada gratuita sujeita à lotação do espaço.