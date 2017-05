Actualidade

Os jovens nadadores em competição têm um sono mais superficial, o que põe em causa a sua recuperação física e psicológica, revela um estudo da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra (ESTeSC).

Segundo o estudo, hoje enviado à agência Lusa, a qualidade de sono "é determinante no desempenho dos atletas, mas não é fator tido em conta no planeamento e programação do treino".

O estudo a jovens nadadores em competição foi liderado pelo investigador Jorge Conde, que alerta para a necessidade de "criar espaço para o sono" na elaboração dos programas de treino.