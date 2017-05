Actualidade

O principal arguido num caso de tráfico de 20 toneladas de haxixe remeteu-se por enquanto ao silêncio, no tribunal de Viana do Castelo, e o mestre do barco que transportava a droga argumentou hoje desconhecer o negócio.

"Confiei porque estava há muito tempo desempregado. Vi isto como um furo e facilitei para causar boa impressão e agarrar o trabalho", afirmou o mestre do barco ao coletivo de juízes que preside ao julgamento.

A apreensão da droga, transportada no interior de um pesqueiro português no mar Mediterrâneo, ocorreu em novembro de 2014, no âmbito da operação "Adiada" e resultou de uma investigação de combate ao tráfico internacional de haxixe tutelada pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), que decorria há vários meses.