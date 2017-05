Actualidade

A Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) garantiu hoje que os hospitais da região Centro têm reforçado a capacidade de resposta às necessidades cirúrgicas, tendo no primeiro trimestre deste ano registado um aumento de 6,5% na cirurgia programada.

A média do tempo de espera dos operados na região Centro encontrava-se "nos 2,8 meses no final do primeiro trimestre de 2017, em linha com os valores registados a nível nacional", refere, em comunicado.

A ACSS reagia assim a uma denúncia feita ao JN pela Ordem dos Médicos, segundo a qual "todas as semanas há dezenas de cirurgias programadas que são canceladas nos hospitais públicos da região Centro por falta de anestesistas".