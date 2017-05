Desporto

O Sporting anunciou hoje a contratação do futebolista italiano Cristiano Piccini, que alinhava nos espanhóis do Bétis de Sevilha, com o jogador a assinar um contrato até 2022, com uma clausula de rescisão de 45 milhões de euros.

"A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o Real Betis Balompié para a transferência definitiva de Cristiano Piccini. O jogador assinou um contrato válido até 2022, ficando com uma cláusula de rescisão fixada em 45 milhões de euros", refere o clube em comunicado, sem revelar os valores envolvidos na transferência.

O lateral direito, internacional nos escalões de formação pela Itália, alinhou nas três últimas épocas no Bétis de Sevilha, depois de passagens pela Fiorentina, clube onde se formou, Carrarese, Spezia e Livorno.