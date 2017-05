Lajes

O Departamento de Estado dos EUA disse hoje à Lusa que a reunião bilateral sobre as Lajes, que foi criticada pelo Governo dos Açores, foi "produtiva" e que a questão ambiental "continua a ser uma prioridade" do país.

"As discussões foram produtivas. Os EUA continuam comprometidos em apoiar as missões na base das Lajes, de acordo com os seus requisitos operacionais, e a ser transparentes com os governos de Portugal e dos Açores", disse uma porta-voz do Departamento de Estado à Lusa.

As autoridades americanas dizem ainda que vão "continuar a trabalhar sobre as importantes discussões tidas na reunião bilateral, incluindo na importante tarefa de cuidar do ambiente, que continua a ser uma prioridade para os EUA."