Actualidade

Uma viagem pela América Latina feita há meio século pela argentina Beatriz Sarlo e o relato da brasileira Heloísa Seixas, sobre a doença de Alzheimer da mãe, são as novidades da Tinta-da-China, que estreia estas duas escritoras em Portugal.

"O Lugar Escuro: Uma História de Senilidade e Loucura", de Heloísa Seixas, publicado este mês, é um livro de memórias "de uma grande escritora brasileira", até aqui inédita em Portugal, segunda a editora.

O livro faz o relato da convivência da autora com a doença de Alzheimer da sua mãe, que se instalou num dia exato: "Foi no dia em que minha filha saiu de casa que minha mãe enlouqueceu", escreve a autora. Esta é a primeira frase do livro.