Actualidade

Um juiz de instrução criminal determinou a prisão preventiva para três suspeitos de vários assaltos a estações de correios e bancos nos distritos de Aveiro e Leiria, informou hoje fonte policial.

Em comunicado, a Polícia Judiciária (PJ) refere que os detidos são os presumíveis autores do assalto à mão armada ocorrido no passado mês de abril, na estação dos CTT de Albergaria-a-Velha, no distrito de Aveiro.

De acordo com a investigação, os indivíduos, todos com passado criminal, estarão também envolvidos em outros cinco roubos à mão armada ocorridos desde o início do corrente ano nos distritos de Aveiro e Leiria.