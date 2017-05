Actualidade

A igreja de São Cristóvão, em Lisboa, vai voltar a expor uma tela do século XVII que retrata a Última Ceia, após a obra ter sido restaurada graças a uma campanha de 'crowdfunding', anunciou hoje o pároco.

"A tela esteve este último ano e meio a ser tratada, porque estava muito estragada", disse à Lusa o padre Edgar Clara, explicando que o restauro da obra só foi possível com os cinco mil euros angariados em 'crowdfunding', através de donativos de mais de uma centena de pessoas, "99% portugueses", no âmbito do projeto "Arte por São Cristóvão".

Para retribuir os donativos arrecadados, os trabalhos finais de restauro da pintura do século XVII vão ser realizados "ao vivo" na igreja de São Cristóvão, a partir de quarta-feira, prevendo-se que a obra esteja "completamente restaurada" na próxima semana.