Actualidade

Os eleitos do PS com cargos nas juntas de freguesia do Porto decidiram entregar os seus pelouros, indicou hoje a Concelhia socialista local, justificando a decisão com a "solidariedade" face a igual decisão tomada pelos vereadores na câmara.

Em comunicado, o PS/Porto avança que a decisão se aplica a quatro juntas de freguesia onde foi fixado um acordo pós-eleitoral com o movimento independente de Rui Moreira: Bonfim, Ramalde, Lordelo do Ouro/Massarelos, e Centro Histórico (União de Freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória).

"[A decisão] representa um gesto de solidariedade de todos os eleitos com a decisão tomada pelo PS/Porto e pelos vereadores eleitos na Câmara Municipal do Porto", lê-se na nota.