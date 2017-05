Actualidade

O ministro da Defesa Nacional, Azeredo Lopes, considerou hoje positivo que as novas regras adotadas pelo Exército para o 128.º curso de Comandos permitam "detetar mais cedo" ou evitar problemas de saúde dos instruendos, "mantendo a exigência".

Ao fim de pouco mais de um mês do início do 128.º curso de Comandos, no regimento da Carregueira, 33 dos 57 instruendos desistiram e quatro deles tiveram de ser internados, segundo avançou o DN, no sábado passado.

Citado pelo jornal, o Exército adiantou que foram "detetados precocemente" outros quatro casos de rabdomiólise, [destruição das fibras musculares motivada por excesso de esforço] com base nas análises que passaram a ser realizadas diariamente.