Autárquicas

O PSD realiza no sábado a convenção autárquica distrital de Lisboa, que contará com a participação da candidata à Câmara da capital, Teresa Leal Coelho, e do presidente do partido, bem como do coordenador autárquico.

Pedro Passos Coelho participa na sessão de encerramento da convenção autárquica distrital do PSD em Lisboa, que decorre sob o lema "Do local às pessoas - Afirmar a proximidade".

A convenção, que decorre num hotel de Lisboa, arranca pelas 15:00 com intervenções da coordenadora autárquica distrital, Maria José Cruz, e do coordenador autárquico nacional, Carlos Carreiras.