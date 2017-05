Actualidade

O tenista português João Sousa foi hoje afastado na primeira ronda do torneio Masters 1000 de Roma, perdendo para o britânico Kyle Edmund por 2-0, no dia em que deixou o 'top 50' do 'ranking' ATP.

Sousa, que hoje caiu 10 posições para 51.º do 'ranking' ATP, deixando o 'top 50' pela primeira vez desde 2015, perdeu pelos parciais de 6-3 e 6-4, em 32 e 38 minutos, respetivamente.

Eliminado pelo austríaco Dominic Thiem na segunda ronda da edição de 2016, Sousa caiu agora na primeira, à semelhança do que já tinha sucedido na semana passada em Madrid, igualmente de nível Masters 1000, pelo italiano Fabio Fognini, e também na anterior, no Estoril Open.