Actualidade

O secretário-geral do PCP defendeu hoje a redução generalizada dos horários de trabalho, sem perda de remuneração, tendo em conta a modernização e novas tecnologias à disposição, e até como forma de criação de mais postos de trabalho.

Numa audição pública no parlamento sobre o tema, o secretário-geral comunista, Jerónimo de Sousa, voltou a lamentar que PS, PSD e CDS-PP tenham voltado a chumbar recentemente diplomas do PCP no sentido de desbloquear a contratação coletiva e o fim da sua caducidade e defender o princípio do melhor tratamento ao trabalhador como está "inscrito na Constituição da República".

"O PCP levou a votos e, nesta matéria, como aqui alguém disse há sempre uma natureza de classe nas coisas e PS, PSD e CDS juntaram-se e derrotaram a iniciativa do PCP", afirmou.