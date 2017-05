Actualidade

A peça "O misantropo", do grego Menandro, vai estar em cena no Teatro Romano de Lisboa, em julho, pela companhia de teatro Maizum, anunciou hoje a diretora do Museu de Lisboa/Teatro Romano, Lídia Fernandes.

A peça será apresentada no âmbito do Festival Internacional de Teatro Clássico de Mérida, à semelhança do que aconteceu em 2016, havendo a possibilidade de, no próximo ano, haver uma extensão do evento, na capital portuguesa.

"A ideia é começar [o festival] nos teatros mais antigos e prolongá-lo até à época romana", disse Lídia Fernandes à agência Lusa. "Isso não obsta a que, em 2018, não possamos vir a ter [em Lisboa] uma participação de uma companhia de teatro espanhola, que apresente uma peça mais recente, sempre de autores clássicos, integrada na programação do Festival Internacional de Teatro Clássico de Mérida", acrescentou a diretora do Teatro Romano.