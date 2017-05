Incêndios

O Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Florestais (DECIF) deste ano para o distrito de Lisboa é idêntico ao de 2016 e abrange 586 operacionais, 133 veículos e 141 equipas, anunciou hoje a Proteção Civil.

Os dados foram revelados na tarde de hoje pelo comandante operacional distrital de Lisboa da Proteção Civil, André Fernandes, durante a apresentação do Plano Operacional do Distrito de Lisboa, no âmbito do DECIF 2017, que decorreu no Fórum Lisboa.

O DECIF terrestre para o distrito de Lisboa deste ano é igual ao do ano passado e é constituído por operacionais e por meios dos 56 corpos de bombeiros da região, sendo que o Regimento Sapadores Bombeiros de Lisboa será chamado a intervir sempre que necessário.