Actualidade

O jornalista e escritor mexicano Javier Valdez foi assassinado hoje a tiro, em Cualiacán, capital do Estado de Sinaloa, no noroeste do México, confirmaram hoje fontes da Secretaria de Segurança Pública Estatal.

Valdez, que em 2011 obteve os prémios Liberdade de Imprensa do Comité para a Proteção de Jornalistas e o Maria Moors Cabot, com a equipa do semanário Ríodoce, foi alvejado a partir de um veículo em andamento, enquanto caminhava na rua.

Este especialista em cobertura de tráfico de droga e violência é o sexto jornalista assassinado no México desde o início do ano.