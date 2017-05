Actualidade

O futebolista brasileiro Mattheus Oliveira é o novo reforço do Sporting para a próxima temporada, assinando contrato com os 'leões' até 2022, anunciou hoje o clube 'leonino'.

Depois de duas épocas ao serviço do Estoril-Praia, o médio, de 22 anos, fica vinculado por cinco anos com o clube de Alvalade e 'blindado' por uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

A transferência definitiva do jogador, filho do antigo internacional brasileiro Bebeto, já foi oficializada pela SAD do Sporting, tendo desejado a Mattheus Oliveira "as maiores felicidades profissionais e pessoais".