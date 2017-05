Actualidade

A democrata Hillary Clinton anunciou hoje a criação do Comité de Ação Política "Onward Together" (Juntos em Frente) com o objetivo de "resistir" ao presidente Donald Trump, que a derrotou nas eleições de novembro de 2016.

"Os americanos estão a fazer ouvir a sua voz como nunca. Desde a Marcha das Mulheres, passando pelos aeroportos de todo o país onde as comunidades deram as boas-vindas a emigrantes e refugiados, até às reuniões com os seus representantes eleitos", justifica o "Onward Together" num email em que solicita doações que financiem o movimento.

O anúncio da criação do movimento está a ser interpretado como o regresso de Hillary Clinton à primeira linha do combate político, após ter perdido para Donald Trump uma corrida eleitoral em que surgia como favorita na maioria das sondagens. Desde essa altura, a candidata tem evitado aparecer em público.