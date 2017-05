Venezuela

Pelo menos duas pessoas morreram na segunda-feira, no estado de Tachira, a 150 quilómetros a oeste de Caracas, em violentos confrontos entre a polícia e manifestantes durante protestos contra o Governo do Presidente Nicolas Maduro.

Os dois homens, Luis Alviarez, de 18 anos, e Diego Hernandez, de 33, morreram em dois protestos diferentes, que decorreram no estado de Tachira, a 150 quilómetros a oeste de Caracas, perto da fronteira com a Colômbia, indicou a agência noticiosa Associated Press (AP).

Vídeos realizados por testemunhas, em Tachira, mostraram as forças de segurança a lançar granadas de gás lacrimogéneo e os manifestantes a responderem com pedras e a incendiar um veículo blindado.